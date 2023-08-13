Хирург предостерег россиян от увлечения горячим чаем Хирург Умнов: увлечение горячим чаем вдвое повышает риск развития рака гортани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увлечение слишком горячим чаем, приводит к хроническому ожогу пищевода, порче зубов, а также в разы повышает риск развития онкологических заболеваний, рассказал в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, оптимальная температура горячей пищи составляет 50-60 градусов.

При приеме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия. Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода — в восемь раз, — предупредил специалист.

При этом он указал, что даже небольшое снижение температуры чая, на четыре градуса, уменьшает риск развития онкологии в два раза.

Хирург добавил, что чрезмерно горячий чай значительно ухудшает работу вкусовых рецепторов, снижая удовольствие от пищи. Высокая температура разрушительно воздействует на зубную эмаль. В ней появляются микротрещины, туда попадают различные бактерии и в итоге развивается кариес. Кроме того, под воздействием горячих напитков расширяются сосуды носовой полости, что может вызвать кровотечение из носа.

Ранее травматолог Павел Перетолчин рассказал, что при термическом ожоге языка снять боль и жжение поможет рассасывание кубиков льда, предварительно смоченных в воде, полоскание рта холодной водой или дыхание через рот. При ожоге языка острой пищей, можно выпить стакан кисломолочного напитка либо съесть кусочек молочного шоколада или хлеба. Для дезинфекции можно использовать раствор фурацилина или хлоргексидина, это поможет предотвратить попадание бактерий в раневую поверхность и снизить риск воспаления.