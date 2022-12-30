Хирург объяснил, какие родинки необходимо удалять Хирург Абдуллаева предупредила о необходимости удаления зудящих и растущих родинок

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Родинки, которые внезапно появились, изменили цвет или зудят, необходимо удалять, рассказала NEWS.ru онколог-хирург, дерматолог центра амбулаторной онкологической помощи при Химкинской областной больнице Жавагир Абдуллаева. Медик подчеркнула, что перед процедурой будут проведены дерматоскопия или биопсия образования.

Удаляем родинки, которые внезапно появились, которые беспокоят изменениями цвета или формы. Или те родинки, которые были чуть ли ни с детства, но в последнее время растут, зудят. Опасные родинки или невус (родимые пятна. — NEWS.ru) можно определить с помощью дерматоскопии и взятием соскоба, биопсии, — сказала Абдуллаева.

При этом врач отметила, что крупные родинки не всегда опасны. По ее словам, чтобы убедится, какого характера образование, необходимо пройти личный осмотр у онколога-дерматолога. Если нет подозрения на онкозаболевание, родинки не беспокоят, нет роста и дискомфорта, тогда их можно и не трогать, пояснила эксперт.

Ранее онколог-дерматолог высшей категории клиники Ольга Машкова рассказала, где находятся самые опасные родинки. По ее словам, они расположены на стопах ног, ладонях и слизистых. Врач предупредила, что такое расположение образований считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в меланому.