Хирург назвала нешаблонный способ выйти из депрессии Хирург Гончарова: с депрессией из-за внешности иногда помогает справиться ринопластика

Фото: shutterstock

Пластические операции иногда помогают справиться с депрессией людям, которые страдают комплексами из-за внешности и пропорций лица, рассказала NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова. По словам врача, одним из таких «исцеляющих» медицинских вмешательств может стать ринопластика — изменение формы носа.

Зачастую изменение формы носа (ринопластика) помогает человеку преодолеть депрессию, особенно в тех случаях, когда депрессивные состояния вызваны комплексами по поводу внешности, формы носа, пропорций лица или, как следствие, низкой самооценкой, — сказала Гончарова.

Она подчеркнула, что пластика носа не меняет выражения лица, но может изменить восприятие человека и его лица окружающими. По ее словам, нос — это центральная часть лица, его положение и форма визуально влияют на все остальные зоны.

Да и в целом такое глобальное обновление внешности своего лица — это по сути как стать другим человеком. Кстати, это достаточно простой и нешаблонный способ изменить психоэмоциональное состояние пациента, благодаря которому он, например, вполне сможет выйти из депрессии и без антидепрессантов, — отметила врач.

Хирург добавила, такой эффект от операции объясняется тем, что, скорректировав черты лица, люди становятся более уверенными, у них пропадает скованность, закомплексованность и исчезает убеждение нелюбви к самому себе. Проще говоря, в мозге вновь «включается» радость, и человек, глядя на себя в зеркало, понимает, что ему незачем страдать, объяснила Гончарова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что такое синдром хронической усталости и чем он опасен. 70–80% людей на планете имеют риск получить это заболевание, но большинство об этом не знает.