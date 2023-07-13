Хирург назвал срок, за который водка нанесет непоправимый ущерб мозгу Хирург Умнов: водка нанесет непоправимый вред головному мозгу, если злоупотреблять 7-15 лет

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Водка нанесет непоправимый ущерб головному мозгу человека при злоупотреблении в течение 7-15 лет, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик объяснил, что на срок влияет наследственная предрасположенность, а также сопутствующие заболевания, например сердечно-сосудистые.

Необратимые для головного мозга последствия могут развиваться у хронических алкоголиков на протяжении 7-15 лет. На срок оказывают влияние наследственная предрасположенность, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания и количество ферментов, разрушающих этанол, в организме (оно отличается у представителей разных национальностей и конкретных людей), — подчеркнул врач.

Врач отметил, что отравление этанолом коры больших полушарий ведет к нарушению памяти, речи и интеллекта. Умнов подытожил: вызывая сужение сосудов головного мозга, алкоголь повышает риск склеивания эритроцитов и тромбоцитов и образования тромбов, что может привести к инсульту.

Собеседник также заявил NEWS.ru, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.