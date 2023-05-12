Хирург назвал смертельную инфекцию, поражающую человека через уличные раны Хирург Гоев: уличные раны от гвоздя или куска стекла грозят смертельно опасным столбняком

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Главной угрозой при уличных ранах от гвоздя, осколка битого стекла, куска ржавой проволоки или арматуры является смертельно опасное заболевание столбняк, рассказал NEWS.ru хирург Александр Гоев. Медик объяснил, что инородный предмет сразу удаляется, оставляя в мягких тканях небольшую полость, которая «моментально закрывается», создавая внутри себя анаэробную среду, в которой быстро и беспрепятственно размножается столбнячная палочка.

Инородный предмет входит глубоко в мягкие ткани. Его удаляют, но он оставляет небольшую полость. Та моментально закрывается, создавая внутри себя анаэробную среду, где возбудитель столбняка — столбнячная палочка Clostridium tetani — быстро и беспрепятственно размножается. Поэтому практически во всех случаях пострадавшему обязательно нужна прививка от столбняка, — заявил Гоев.

Ранее он добавил, что если человек стал жертвой нападения собаки, то место укуса необходимо промыть раствором с дезинфицирующими свойствами, полить рану перекисью водорода, а кожу вокруг поврежденного участка смазать йодом. Он добавил, что напавшее четвероногое может переносить вирус бешенства. После оказания первой помощи пациента необходимо сразу отвести к врачу, так как даже привитая собака опасна — в слюне животного много бактерий, делающих любую укушенную рану первично инфицированной.