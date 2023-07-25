Хилми Форкс написал в спецприемнике оду о «беспощадной» Мизулиной

Фото: t.me/hilmi_forksi1

Блогер-трансгендер Хилми Форкс

Блогер-трансгендер Хилми Форкс, ранее арестованный на 12 суток по делу о мелком хулиганстве, вышел из спецприемника, где провел время за написанием стихов, сообщает LIFE.ru. Оду он посвятил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Не обижайтесь пожалуйста, это просто было мое сочинение, стих, который я написал. Ничего плохого против Екатерины Мизулиной я не имею. Не судите и не судимы будете, — сказал блогер.

В своем стихотворении Хилми Форкс сравнивает Мизулину с супергероем, а также называет ее сильной и беспощадной. Блогер также указывает на причастность Мизулиной к его аресту. Примечательно и то, что несколько раз он путался в родовых окончаниях глаголов, говоря о себе и в мужском, и в женском роде.

Ранее стало известно, что Хилми Форкс устроил драку с одним из посетителей ресторана быстрого питания в центре Москвы. Сообщалось, что блогер ударил мужчину ногой, между оппонентами возникла перепалка.

Позднее Екатерина Мизулина сообщала, что блогера подозревают в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов, в связи с чем правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Психиатр Василий Шуров, комментируя поведение блогера, предполагал, что у Хилми Форкса есть личностное расстройство и нарциссические черты. По его словам, бесталанный человек всегда хочет быть в центре внимания и ради этого готов создавать треш-контент.