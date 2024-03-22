Жителей Хатыни уничтожали каратели с Украины? Правда о белорусской трагедии

Фото: Юрий Иванов/РИА Новости

Памятник жертвам Хатыни

Жестокое убийство жителей небольшой белорусской деревни Хатынь 22 марта 1943 года стало символом истребительной политики нацистов на Востоке. Они сожгли заживо и расстреляли 149 человек, включая 75 детей. Что послужило поводом для расправы, участвовали ли в ней украинские и белорусские коллаборанты, NEWS.ru узнал у Максима Вилкова, редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований».

«Доверять им полностью немцы не могли»

— Максим Александрович, что известно историкам о том, кто участвовал в уничтожении Хатыни?

— Непосредственными исполнителями преступления в Хатыни стал 118-й батальон шуцманшафта (вспомогательная полиция). Он состоял из коллаборантов, в первую очередь украинских националистов и советских военнопленных, которые пошли на сотрудничество с немцами. Часто добровольно.

Стоит отметить, что это был не простой батальон. В 1942-м немцы пришли к необходимости создания полицейских подразделений для борьбы с партизанами на оккупированных территориях. Зимой 1942–1943 годов 118-й батальон шуцманшафта был перекинут с территории Украины в Белоруссию.

Фото: Unknown author/Public Domain/wikipedia/commons Командиры 102-го, 115-го и 118-го батальонов шуцманшафта сфотографированы на минской учебной базе в 1942 году

Это было сделано по двум причинам. Первая — в Белоруссии развернулось наиболее активное партизанское движение. У немцев не хватало сил для того, чтобы с ним бороться. Вторая — немцы подозревали, что полицейский батальон, в котором массово служат украинцы, не проявит достаточной надежности при подавлении украинских партизан. Тем более что уже осенью 1942 года появились случаи побега членов шуцманшафта из числа бывших советских военнопленных к партизанам.

То есть немцы не могли им полностью доверять. Но они полагали, что подобных случаев в Белоруссии не будет. Кроме того, нацисты считали, что деятельность батальона будет провоцировать вражду между украинцами и белорусами. Их расчеты в целом оказались верны. Батальон принял активное участие в уничтожении десятков белорусских деревень в ходе карательных акций.

«Сочетание стремления выслужиться и банальной трусости»

— Есть версии, что немцы намеренно послали в Белоруссию украинских националистов. Почему коллаборанты охотно принимали участие в карательных действиях против местного населения?

— Это исходит из идеологии Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и той практики, которую осуществляла украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Их идеология базировалась на крайних нацистских убеждениях. Согласно программным документам ОУН, планировалось создание этнически чистого украинского государства, в котором не будет «ни кацапа, ни жида, ни ляха».

Нацисты намеревались либо уничтожить евреев, русских и поляков, либо изгнать их с Украины, которую планировали контролировать оуновцы. Та же участь ждала все население, которое поддерживало советскую власть. Таким образом, число тех, кто воспринимался ОУН в качестве противников, резко расширялось.

Фото: public domain/wikipedia/commons Бандеровцы из ОУН и нацистские чиновники на совместном праздновании, посвященном установлению украинской государственности на Западной Украине, 7 июля 1941 года. Оккупированная Восточная Польша

Непосредственные участники полицейских батальонов чувствовали настороженное отношение к себе со стороны немцев. Гитлеровцы воспринимали их как людей второго сорта. По этой причине важным фактором для коллаборантов было желание выслужиться перед немецким командованием и показать свою нужность.

Коллаборанты охотно принимали участие в карательных акциях и активно уничтожали население. Они также опасались того, что вместо довольно безопасной борьбы с мирным населением их отправят куда-нибудь на фронт. Членам шуцманшафта не хотелось воевать непосредственно с Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА). В данном случае наблюдается сочетание идеологии, стремления выслужиться и банальной трусости.

«Активным образом участвовали в карательных акциях»

— Нацисты изначально проектировали политику геноцида на территории СССР с участием местных коллаборантов или это получилось само собой?

— Если мы посмотрим программные документы по обустройству оккупированных территорий — это план «Голод» и «Генеральный план Ост», то участие в них подразделений из числа местного населения не очень приветствовалось. Это могло создать нехорошие прецеденты деятельности коллаборантов по контролированию территорий. Это не устраивало немцев, так как они считали их всех людьми второго сорта.

Фото: Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0/wikipedia/commons Советские военнопленные в концлагере Маутхаузен

Однако уже при подготовке плана вторжения стало ясно, что оккупированные территории будет необходимо охранять, устанавливать нацистские порядки и без помощи добровольных помощников из местного населения было не обойтись. По этой причине уже в первые дни вместе с немецкой армией действовали подразделения украинских националистов, которые к тому моменту были организованной силой. Их, кстати, изначально формировали такие ведомства, как абвер и гестапо, для борьбы с Польшей. Потом они вполне естественным образом переключились на борьбу с Советским Союзом.

Можно сказать, что активное использование коллаборантов — это, конечно, во многом вынужденная мера. Немцы пошли на нее потому, что к 1942 году ситуация на оккупированной территории СССР изменилась. Образовалось мощное партизанское движение. Как раз к этому времени оно начало разворачиваться в организованную силу, которая создавала немцам большие проблемы. Тем более что Советский Союз не был уничтожен, а зимой 1941–1942 годов перешел в контрнаступление.

Перед немцами вполне логично встал вопрос организации борьбы с советскими партизанами. Снимать линейные части с фронта они не могли, так как войск не хватало.

По этой причине с 1942 года нацисты стали создавать полицейские батальоны из числа украинских националистов, белорусских националистов и представителей бывших прибалтийских республик. Все они активным образом участвовали в карательных акциях на территории Советского Союза. Участие подразделений из коллаборантов в уничтожении жителей на оккупированной территории стало общим правилом. На территории Западной Украины и Южной Белоруссии активно действовали батальоны, составленные из украинских националистов. В первую очередь речь идет о 118-м и 115-м батальонах шуцманшафта.

«Своеобразная стратегия выживания»

— Имя одного из участников карательного рейда в Хатыни Григория Васюры стало нарицательным. Бывший лейтенант РККА оказался предателем и военным преступником. Много было таких людей среди карателей?

— Васюра был советским лейтенантом, артиллеристом, который добровольно перешел на сторону немцев после попадания в плен. Судя по всему, он сдался уже 28 июня 1941 года. Васюра пошел на сотрудничество с немцами и прошел подготовку в школе пропагандистов. Затем он был направлен в формировавшийся 118-й батальон шуцманшафта.

Фото: public domain/wikipedia/commons Григорий Васюра

Согласно свидетельствам коллаборантов и немецкого руководства, Васюра был фактическим руководителем этого батальона, непосредственно организовывал его деятельность.

Это была своеобразная стратегия выживания, так как военнопленные содержались в чудовищных условиях. Фактически никто из тех, кто попал в плен в 1941-м — первой половине 1942 года, не выжил из-за голода, болезней, холода и отношения охранников. Немецкое руководство не волновал вопрос выживания советских военнопленных. Ситуация изменилась на рубеже 1942–1943 годов, когда у немцев появилась необходимость использования военнопленных в качестве рабочей силы на территории Германии.

Но в любом случае подразумевалось, что ты либо ты просто умираешь, либо работаешь какое-то время, а потом все равно умираешь. Советские военнопленные подлежали уничтожению. В этих условиях некоторые люди ломались и шли на сотрудничество с немцами. Но относительно общего числа их количество было незначительным. Более того, в массе своей они не стали надежной опорой для немецкого командования.

Уже в 1942 году неоднократно наблюдались случаи перехода целых подразделений, составленных из советских военнопленных, на сторону советских партизан на территории Белоруссии. Это была распространенная практика. Это одна из причин, почему немцы стремились включать советских пленных в состав подразделений, составленных из идейных противников советской власти, а также активно вязать их кровью, то есть направлять на уничтожение мирного населения. Однако такие добровольные и активные помощники, как Васюра, — исключение.

«Это совершенно разная ответственность»

— Почему в СССР столько внимания уделяли именно трагедии Хатыни?

— Это было связано с тем, что обстоятельства этого преступления были хорошо известны. Уже была проведена археологическая работа, были опрошены оставшиеся в живых свидетели трагедии, в наличии были документы партизанских отчетов. Большим фактором стало расположение Хатыни. Большинство других мест массового уничтожения жителей Белоруссии в ходе проведения нацистской истребительной политики находятся на достаточном удалении от Минска. Хатынь удобно расположена, ее сделали общим общебелорусским, а впоследствии общесоюзным местом памяти жертв нацистских преступлений.

Фото: Из личного архива Максим Вилков

В 1960-е годы начался процесс мемориализации памяти о Великой Отечественной войне, в том числе о совершенных нацистских преступлений. Этот процесс шел особенно активно на территории Белоруссии при непосредственном участии первого секретаря компартии Белоруссии Петра Машерова, партизанского командира в прошлом и героя войны. При его содействии было выбрано именно это место.

— В 1974 году New York Times написала, что президента США Ричарда Никсона пригласили в Хатынь, потому что Советы не хотели, чтобы американцы поднимали вопрос Катыни. Есть конспирологическая версия, которую распространяют ряд украинских исследователей, будто мемориализация Хатыни должна была отвлечь внимание от расстрела пленных польских офицеров в Катыни. Что вы думаете об этом?

— Версия, которую продвигают националистические псевдоисторики на Украине с подачи американских спецслужб, является результатом роста украинского национализма на территории США и Канады в послевоенное время. Укрепление этих представлений произошло после развала СССР и в последующие годы.

Даже по тому, как советское руководство решало вопрос с мемориализацией хатынской трагедии, видно, что это никак не было связано с Катынью. Расстрелы польских офицеров производились на территории другой советской республики — РСФСР. А вопрос с Хатынью рассматривался в первую очередь белорусским партийным и политическим руководством. Это совершенно разная ответственность.

«Это был именно геноцид»

— Что сейчас делается в плане мемориализации нацистских преступлений на территории бывшего СССР, в первую очередь России? Будут ли признаны практики «войны на Востоке» геноцидом?

— Сегодня у нас стоит вопрос о необходимости международного признания геноцидом нацистской истребительной политики на территории Советского Союза. Это важно, поскольку есть все признаки того, что это был именно геноцид, то есть это уничтожение населения по целому ряду этнических признаков и по признаку принадлежности к определенному государству. В прошлом году нацистская истребительная политика была признана геноцидом решением Государственной думы.

Фото: H. Miller/Public Domain/wikipedia/commons Узники Бухенвальда

Благодаря этому признанию активизировался процесс документирования, осуждение данной политики, практик и героизации людей, которые были в этом замешаны на территории России. Те же самые процессы идут в Белоруссии, где говорится о геноциде белорусского народа. Соответственно, российское решение о геноциде народов СССР, естественно, включает в себя и вопросы о геноциде на территории Белоруссии.

В рамках этого дела уже делаются шаги на международной арене. На днях Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Это делается в духе резолюции ООН о борьбе со всеми практиками нацизма и расовой дискриминации.

За последние несколько лет открываются новые дела по мемориализации, поиску исторической информации о преступлениях, совершенных гитлеровской Германией и ее пособниками. Это очень важная работа, которую на территории России, к сожалению, проводили в недостаточной степени в советские годы. Можем ее только приветствовать.

Читайте также:

«Город содрогнулся от мощного грохота орудий»: как сняли блокаду Ленинграда

Из-под носа у Гитлера: как Западная Украина вошла в состав СССР

Скандал со свастикой, килограммы золота: что таят в себе кремлевские звезды