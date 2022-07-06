Ветеринар дал советы, как спасти питомца в жару Ветеринар Шеляков рассказал, как помочь кошкам и собакам справиться с жарой

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Ввиду наступления жары в Москве и других городах России ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков дал советы, как спасти своего питомца в +30. В разговоре с NEWS.ru эксперт рассказал о том, что кошки и собаки по-разному переносят летний зной. Зачастую кошки сами справляются с жарой без помощи своего хозяина, однако с собакой надо быть аккуратнее и следить за тем, чтобы животное не получило солнечный удар.

Кошки умные, они находят себе прохладненькое местечко, и жара для них неактуальна. Тем не менее кошки боятся прямого солнца. Поэтому для кошки важно, чтобы она могла свободно перемещаться, а где ей охладиться — с этим она справится сама, — заявил Шеляков.

Ветеринар отметил, что у собак абсолютно другая физиология. По его словам, собаки хуже переносят жару ввиду личной непереносимости данного состояния. В связи с этим он рекомендовал выгуливать четвероногих рядом с водоемом.

Собаки любят побегать на свободном пространстве. Летом это может быть опасно ввиду риска получения теплового удара. Если это произошло, рекомендуется отнести пострадавшего питомца в тень, а также смочить водой лоб. Когда на улице стоит жара лучше гулять с собакой рядом с домом. Помимо этого, близость к водоему снижает риск получения солнечного удара у четвероногого, — заявил Шеляков.

Ветеринар напомнил, что собаки любят купаться, а вода может стать отличным вариантом для того, чтобы помочь справиться питомцу с жарой.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что температура воздуха в Москве снизится к концу недели. Комфортные 21–26 градусов тепла установятся в регионе с 8 июля.