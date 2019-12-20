Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал объектом критики со стороны пользователей Сети после слов о политике Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Травля началась после заявления тележурналиста о том, что в первые три дня войны советский вождь «зассал и никуда не высовывался».
Своё мнение Губерниев
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию спортивных журналистов России (ФСЖР), которые выбрали лучшим тренером года наставника футбольного «Локомотива» Юрия Сёмина. По его словам, «в такой федерации голосовали точно серебряные олени». Он добавил, что тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и легкоатлетки Марии Ласицкене «заплакали».
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