https://static.news.ru/photo/81ce7a74-237a-11ea-880e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал объектом критики со стороны пользователей Сети после слов о политике Иосифа Сталина в начале Великой Отечественной войны. Травля началась после заявления тележурналиста о том, что в первые три дня войны советский вождь «зассал и никуда не высовывался».

Своё мнение Губерниев высказал в интервью Sports.ru. В комментариях под ним поклонники генералиссимуса усомнились в том, что комментатор знает историю: «Миф про Сталина, спрятавшегося под столом в первые дни, уже многократно разоблачен историками. Губер неуч», «Губер уже совсем кукухой поехал», «Служил ли Дмитрий Губерниев в армии? Нет, он зассал и никуда не высовывался», «Губерниев в первый же день войны сдался бы в плен», «Да, какой плен, это опасно, сделал бы себе справку по здоровью и дал бы такого дёру в глубокий тыл, что только пятки свистели», «В полицаи бы он пошёл».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию спортивных журналистов России (ФСЖР), которые выбрали лучшим тренером года наставника футбольного «Локомотива» Юрия Сёмина. По его словам, «в такой федерации голосовали точно серебряные олени». Он добавил, что тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и легкоатлетки Марии Ласицкене «заплакали».