Губернатор Подмосковья дал совет детям, сталкивающимся с травлей в школе

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Подростки, сталкивающиеся с травлей в школе, должны пытаться разрешить ситуация самостоятельно, либо обратиться за помощью, главное — не переживать кризис в одиночку. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. <...> Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. <...> Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное, — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Он добавил, что никто не должен подавлять личность другого человека, поэтому ребёнку, столкнувшемуся с травлей, необходима помощь со стороны друзей, одноклассников и педагогов. По признанию Воробьёва, он сам в школе дрался и бывал избит, но в обиду себя не давал. Губернатор добавил, что в школьной характеристике было указано, что он «пользовался авторитетом» среди сверстников.

Как писал NEWS.ru, период самоизоляции и ограничения, введённые из-за пандемии, создали дополнительное эмоциональное напряжение среди школьников. По этой причине дети стали чаще устраивать друг другу травлю в Интернете.