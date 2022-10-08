«Группу ждут награды»: что произошло на Крымском мосту Эксперты выдвигают разные версии взрыва

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Пожар на Крымском мосту

Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем. В результате ЧП обрушилось два пролета одной из двух автомобильных ниток, а также загорелись цистерны с топливом двигавшегося по железнодорожным путям поезда. По информации Национального антитеррористического комитета, причиной стал подрыв грузовика. Российские власти обвинили в диверсии Украину. Как, по версии экспертов, был подорван символ воссоединения Крыма с Россией — в материале NEWS.ru.

Российские правоохранительные органы предполагают, что причиной ЧП стал взрыв грузового автомобиля. Рядом с ним ехала легковая машина, пассажиры которой погибли. Не мог выжить и водитель грузовика. После детонации загорелись топливные цистерны поезда, проезжавшего по железнодорожной ветке: она расположена рядом с автомобильной, но выше нее.

От взрыва обрушились два пролета автомобильной ветки, которая идет с материка на полуостров. Движение легковых машин по второй ветке, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, уже восстановлено, но с полным осмотром всех проезжающих транспортных средств. Также из-за возгорания цистерны с топливом была повреждена железная дорога, движение поездов прекратилось.

В Следственном комитете заявили, что выяснили, кто был водителем и собственником подорвавшегося грузовика. Речь идет о россиянине, жителе Краснодарского края. В СК возбудили уголовное дело, но не сообщили, по какой статье. Украинские власти не подтверждали напрямую свою причастность к инциденту, в Службе безопасности Украины (СБУ) отказались комментировать произошедшее. Комментарий советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, опубликованный им в Twitter, звучал так:

Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине...

NEWS.ru опросил экспертов о том, как могла быть организована диверсия, и узнал их мнения о произошедшем. Бывший начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак выразил уверенность, что при подрыве действовала целая группа диверсантов.

С их точки зрения, это очень удачная операция. <...> Это было удачное совершение диверсии, выполнение приказа командования, группу ждут поощрения, награды, — сказал он.

По его словам, водитель грузовика мог быть и «смертником»: «Украинцы его считают героем». В то же время за рулем фуры мог быть и человек, который вовсе не знал о взрывчатке в прицепе. В таком случае, отмечает Гусак, в транспортном средстве был установлен радиовзрыватель, а за ним следовала машина сопровождения.

В самой версии с грузовиком эксперт не сомневается. По его оценкам, в транспортном средстве было не меньше 100 кг взрывчатки. Также он предполагает, что диверсанты предусмотрели возгорание цистерны с топливом.

Машина проехала [на мост] из-за разгильдяйства. Не всех же проверяют. А может быть коррупционный вопрос: за сколько [боевики] прошли на Буденновск? Если бы у них денег было больше, они бы и до Москвы доехали (перед терактом в Буденновске боевикам удалось пройти несколько КПП. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Вертолет тушит пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

В версии о взрыве грузовика не сомневается и замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, если фура была «набита взрывчаткой», то этого достаточно для тех разрушений, которые произошли. Он тоже отметил синхронизацию взрыва с проходящим рядом поездом с топливом.

В этой фуре могло быть несколько тонн взрывчатки. Как ее проверяли — другой вопрос, но этого более чем достаточно. Пока я не вижу других вариантов, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

О том же в интервью BBC говорил израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, использование грузовика решило для диверсантов «проблему доставки большого количества взрывчатого вещества».

При этом еще в июне директор Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Олег Пономарев рассказывал, что на Крымском мосту установлены специальные комплексы для досмотра грузовиков — «уникальное высокотехнологичное оборудование», которое изучает содержимое транспортных средств без вскрытия. Эта система должна выявлять наличие запрещенных к провозу предметов, в том числе взрывчатых веществ. Более того, Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой, по данным журналистов, силовики досматривают тот самый грузовик и не находят ничего подозрительного.

Чтобы полностью разрушить автодорожное полотно, должны были быть подорваны опоры. Проваливается опора. При строительстве моста расчет идет достаточно четкий. Нагрузка на мост была недостаточно высокой, — заявил в разговоре с NEWS.ru ветеран ФСБ, экс-глава подразделения «Вымпел» Владимир Клюкин.

Чтобы подорвать цистерны поезда, «взрыв должен был быть сумасшедшим», отметил он, обратив внимание на то, что железнодорожное полотно находится значительно выше автомобильного.

Если вы возьмете канистру и наполните ее до конца и попробуете подорвать ее, вряд ли произойдет такой пожар: бензин не горит, как и солярка. Горят пары, — добавил собеседник NEWS.ru.

В июне украинские власти заявляли о возможной атаке на Крымский мост. Тогда генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, выступая в эфире «Радио Свобода» (СМИ признано в РФ исполняющим функции иностранного агента), что как только украинские войска получат больше вооружений от стран Запада, Крымский мост станет «целью номер один», потому что для России он является «путем подтягивания резервов». До этого в апреле о потенциальной атаке на мост говорил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Российские власти, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, воспринимали эти угрозы всерьез. Однако в Кремле подчеркивали, что военные гарантируют безопасность всего Крыма. В Совфеде Крымский мост даже называли «самым защищенным мостом в мире». Сенатор от полуострова Ольга Ковитиди говорила, что сооружение с воздуха охраняет многоступенчатая защита системами ПВО, а с воды — силы Черноморского флота и сама конструкция моста.

Фото: Елена Иванова/РИА Новости Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Однако военный эксперт Дмитрий Литовкин еще в июне говорил NEWS.ru, что, несмотря на отсутствие у Украины ракет, способных долететь до моста, риск сохраняется.

Можно ожидать терактов и смертников. Россия сегодня присоединяет огромные территории, и проверить всё население там сразу невозможно. Даже если кто-то сам себя подорвет ручной гранатой на Крымском мосту, это уже теракт, — объяснял он.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прогнозов по восстановлению Крымского моста пока нет. Страховщики оценили ущерб, причиненный конструкции, примерно в 500 млн рублей. Пока не озвучивали, какой ущерб был нанесен, но Минтранс сообщал, что приступил к его оценке.

По данным властей, машины и автобусы сейчас ездят по мосту по одной сохранившейся полосе в реверсивном режиме, вторая полоса разрушена. Грузовики из Крыма пока могут попасть в Краснодарский край только на пароме: первый паром должен отправиться в 20:00–20:30. Поезда в направлении материковой России возобновили движение: из Симферополя и Севастополя уже выехали два состава.