Группа Little Big готова представить Россию на Евровидении в 2021 году

https://static.news.ru/photo/800ba41c-92a8-11ea-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: LITTLE BIG/vk.com

Группа Little Big, которая должна была участвовать в отменённом конкурсе песни Little Bigв 2020 году, готова представить Россию через год. Впрочем, только в том случае, если их выберут вновь, рассказали вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Если нас позовут, если ещё раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то, — сказали они в интервью, опубликованной в официальном YouTube-канале Евровидения.

Артисты отметили, что в стране «много достойных ребят, которым это поможет раскрыться и показать себя миру». Зачастую это даже важнее, чем победа, считают музыканты.

Вместе с тем, Прусикин признался, что был очень раздосадован отменой конкурса в 2020 году. Разочарование и обиду, по его словам, испытали все участники группы.

Конкурс Евровидение должен был пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, однако был отменён из-за эпидемии коронавируса. Вместо этого 16 мая организаторы проведут онлайн-шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»), в котором примут участие конкурсанты. В России эфир будет транслировать Первый канал, начало — в 22:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым российским видео на видеохостинге YouTube. За почти два года он собрал более 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков.