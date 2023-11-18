Громкий скандал, отстранение с Первого канала: куда пропал Александр Друзь

Фото: Вова Жабриков/URA.RU/TASS

Александр Друзь

Участник интеллектуальных игр, магистр программы «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в последнее время пропал из поля зрения поклонников и СМИ, так как ушел на пенсию после громкого скандала. Что произошло, как он живет сейчас?

В какой скандал попал Друзь

В феврале 2019 года главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. По его словам, перед съемками программы знаток предложил ему «сдать» вопросы и поделиться деньгами после выигрыша приза. Бер также опубликовал записи телефонных разговоров с Друзем и обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с предложением дисквалифицировать его как игрока. Запись программы состоялась 23 ноября. Она вышла в эфир в декабре 2018 года.

После слов Бера Первый канал пообещал проверить сведения и выяснить, почему главный редактор шоу обнародовал эти факты только после съемок. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Бером и Друзем существует личный конфликт. По его словам, это был первый подобный случай в «Кто хочет стать миллионером?». Он отметил, что многие звезды отказываются играть в шоу именно потому, что хотят знать хотя бы примерные вопросы заранее. При этом Эрнст подчеркнул, что не было ни одного случая, чтобы им шли навстречу.

Друзь тогда подтвердил подлинность своего голоса на опубликованных записях, но заявил, что Бер сам предложил предоставить вопросы за часть призовой суммы. Он пояснил, что решил подыграть и продолжил обсуждать детали сделки, чтобы понять, «насколько далеко может пойти этот человек». Друзь также заявил, что позже редактор шоу перезвонил ему и продиктовал вопросы.

В шоу Друзь участвовал вместе с Виктором Сидневым. По его словам, они договорились, что если на игре действительно будут те вопросы, о которых говорил Бер, то они доведут съемку до 15-го вопроса, но не станут выигрывать, а расскажут о произошедшем руководству канала.

«Однако все оказалось сложнее, последние пять вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали», — заявлял магистр.

После проведенной проверки Первый канал сообщил, что поддержал решение производителей передач отстранить на неопределенный срок Бера и Друзя от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». Генеральный директор телекомпании «Красный Квадрат» Илья Кривицкий сказал, что производители ценят профессиональные качества Бера, однако никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы.

Исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Друзя был аннулирован, выигрыш ему не выплатили.

Что делал Друзь после отстранения

В марте 2019 года Александр Друзь рассказывал KP.RU, что после отстранения от участия в передаче ушел на пенсию и занялся писательской деятельностью. Вопросы о скандале он не комментировал.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Друзь

«Я уже все сказал по этому поводу. Лучше расскажу вам анекдот. Мессия приходит на Землю. К нему подходят журналисты и задают вопрос: „А это ваш первый приход?“ А он им отвечает: „Без комментариев“», — говорил Друзь.

Знаток также отмечал, что выпустил уже две книги.

«Я уже вышел из бизнеса. Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь. А еще книжки пишу. За последний год выпустил две книги — детскую и краеведческую — путеводитель по Санкт-Петербургу», — рассказывал он.

Как сейчас живет Друзь, что говорил про СВО

В мае 2023 года Александр Друзь выступил на форуме о развитии бизнеса в Архангельске. Он рассказал, что дважды пытался заниматься политикой.

«Я ходил в политику. Дважды — на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Один раз ходил как одномандатник. Пришел третьим. Человек, который пришел вторым на тех выборах, он впоследствии долгое время был спикером законодательного собрания. А человек, который пришел первым, не до конца исполнил свои обязанности — через три четверти депутатского срока он сложил свои полномочия, потому что был осужден на семь с половиной лет условно... А второй раз я ходил уже в толпе — то есть от одной из партий. Партию тогда не зарегистрировали. Так что попытки у меня были», — пояснил Друзь.

Также знаток высказался про спецоперацию и культуру отмены. Он посоветовал рассматривать происходящее время как «интересное».

«Тяжелое время — это такая вещь, которая у каждого человека внутри. Можно рассматривать время как тяжелое, а можно рассматривать время как интересное. Если подходить с такой установкой, то в принципе любое время — это проверка для людей, живущих в этом времени. И сумел ты справиться с этими вызовами или нет — вот об этом надо думать. Человек — существо пластичное. И если ты умеешь отвечать на эти вызовы, которые делает тебе время, среда, окружение, — то тогда твоя жизнь будет интересна, а больше, наверно, ничего и не надо», — добавил магистр.

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