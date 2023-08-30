«Гробит здоровье»: врач рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления Врач Шарапова: в «Дошираке» много специй, которые повышают холестерин и инсулин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лапша быстрого приготовления «Доширак» не является полезной едой, это не тот продукт, который стоит употреблять каждый день, рассказала NEWS.ru нутрициолог, член ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова. По ее словам, специи в составе продукта при постоянном употреблении повышают холестерин и инсулин в организме.

Из-за своей дешевизны полагаю, что лапша сделана далеко не лучшего сорта. Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Хорошие сорта пшеницы крепкие, это говорит и о большом количестве клетчатки в их составе. В «Дошираке» много специй, которые вредят нашему организму, при постоянном употреблении повышается холестерин, инсулин. Также есть риск спровоцировать хронические заболевания, к которым есть предрасположенность, — рассказала Шарапова.

Врач отметила, что лапша быстрого приготовления лишь ненадолго насыщает организм, из-за чего возникает риск ожирения. Не стоит злоупотреблять мучными продуктами, в частности, из-за большого содержания соли и сахара.

В целом фаст-фуд — это не полезная еда, и все это знают, она гробит здоровье. В некоторых продуктах содержатся трансжиры и ксенобиотики, которые приводят к развитию онкологических заболеваний, — добавила Шарапова.

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