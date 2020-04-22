Гречка, сахар и рис подорожали в России

Цены на килограмм сахара, гречневой и рисовой круп выросли в России на минувшей неделе, следует из материалов Росстата.
Статистическое ведомство отметило рост в 78 регионах России, в 17 субъектах цены поднялись на 5% и более. В среднем сахар подорожал на 1,1%, гречка — на 3,1%, рис — на 1,5%.
Наибольший прирост цен на гречневую крупы отмечался в Смоленской и Костромской областях — 11,9% и 10,5%, — отметили в ТАСС.
По информации издания, незначительно подорожали консервы, детское питание, вермишель, мука, соски, маргарин, молоко, конфеты, водка, чай и соль.
Как писал NEWS.ru, 21 апреля в России рухнули оптовые цены на бензин.
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