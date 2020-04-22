Гречка, сахар и рис подорожали в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный спикер российского оперштаба по ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников заявил, что все молодые люди, умершие от коронавирусной инфекции, имели сопутствующие заболевания.

Как передаёт «Царьград ТВ», Доктор Мясников отметил, что смерть «просто от коронавируса» для молодого человека крайне маловероятна. Все такие летальные случаи говорят о наличии у погибшего иных проблем со здоровьем....