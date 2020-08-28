ГП утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы

https://static.news.ru/photo/5180bbcc-e92a-11ea-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Госдумы Вадим Белоусова и его тёщи Маргариты Бутаковой, которым вменяется получение взятки на сумму в 3 млрд рублей.

По версии следствия, в 2010-2014 годах Белоусов и Бутакова, которая занимала должность главбуха челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат», вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили незаконное вознаграждение представителей дорожно-строительного холдинга. Оно было выплачено за оказание общего покровительства предприятиям, которые входили в холдинг.

По ходатайству прокуратуры Госдума дала согласие на лишение депутата неприкосновенности и привлечение его к ответственности.

Юревич от следствия и суда скрылся. Он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Белоусова отрицает его вину в получении взятки. Свою позицию адвокат аргументировал тем, что 3 млрд рублей сложно передать, такое количество денег не поместится ни в одну сумку.