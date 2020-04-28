ГП РФ признала фейком статью о платном лечении пациентов с COVID-19

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Число дорожно-транспортных происшествий в Москве в период с 1 по 27 апреля сократилось почти на 61%, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в них — на 62,2%, — говорится в сообщении. Как ранее писал NEWS.ru, число дорожно-транспортных происшествий в...