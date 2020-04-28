ГП РФ признала фейком статью о платном лечении пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/bfcd9878-8941-11ea-92c1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Статья о платном лечении в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией, которые были госпитализированы не скорой помощью, признана фейком. Соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура РФ.
Одно интернет-издание выпустило материал под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой». Автор статьи утверждал, что бесплатная помощь оказывается пациентам с коронавирусом и пневмонией, если их привезли в медучреждение бригады скорой помощи.
Данная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к этому материалу.
Ранее NEWS.ru писал, что ГП потребовала удалить ряд фейков о коронавирусе, выявленных прокурорами Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края. В них утверждалось, что никакой пандемии нет, а в результате глобального финансового кризиса скоро могут отменить деньги.