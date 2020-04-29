ГП признала новость об изобретении COVID-19 в центре «Вектор» фейком

https://static.news.ru/photo/2d4d0762-8ac3-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ признала новость о том, что коронавирус якобы был изобретён в научном центре «Вектор» и занесён в Китай, фейком и потребовала ограничить доступ к данной публикации.

Прокуратурой Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор». В публикации идёт речь о том, что вирус COVID-19 был изобретён в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие, — сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, в данной публикации идёт речь о том, что 16 сентября 2019 года произошли взрыв и утечка вируса, который был занесён в Ухань.

Автор поста ставит под сомнение официальную статистику по смертности от инфекции и отмечает, что жертвами коронавируса в Новосибирске стали 250–300 человек.

Ранее Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать недостоверную информацию об американской вакцине от коронавируса, которую уже якобы можно приобрести. Информация об этом распространяется в соцсети «ВКонтакте», писал NEWS.ru.