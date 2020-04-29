ГП признала новость об изобретении COVID-19 в центре «Вектор» фейком

Генеральная прокуратура РФ признала новость о том, что коронавирус якобы был изобретён в научном центре «Вектор» и занесён в Китай, фейком и потребовала ограничить доступ к данной публикации.
Прокуратурой Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте» найдена статья под названием «Сплетни вокруг ФБУН «ГНЦ «Вектор». В публикации идёт речь о том, что вирус COVID-19 был изобретён в лаборатории «Вектор», поскольку именно там производилось биологическое оружие, — сообщили в Генпрокуратуре.
В частности, в данной публикации идёт речь о том, что 16 сентября 2019 года произошли взрыв и утечка вируса, который был занесён в Ухань.
Автор поста ставит под сомнение официальную статистику по смертности от инфекции и отмечает, что жертвами коронавируса в Новосибирске стали 250–300 человек.
Ранее Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать недостоверную информацию об американской вакцине от коронавируса, которую уже якобы можно приобрести. Информация об этом распространяется в соцсети «ВКонтакте», писал NEWS.ru.
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