ГП потребовала заблокировать ролик о выплате компенсации НДС из-за COVID-1

https://static.news.ru/photo/bb688662-8603-11ea-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требование ограничить доступ к видеоролику с недостоверной информацией о выплате россиянам компенсаций НДС из-за коронавируса.

Согласно размещённому в YouTube ролику, компенсация начисляется за последние 36 месяцев и её размер составляет до 300 тысяч рублей. Авторы видео ссылаются на некое постановление 34/16325к, а также дают ссылку на сайт якобы Единого Компенсационного Реестра (Возврата Невыплаченных Денежных Средств).

В Генпрокуратуре отметили, что в видео указано недействующее постановление и не называется вынесший его орган. Кроме того, НДС, в первую очередь, регулируется нормами Налогового кодекса РФ, подчёркивается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что ГП потребовала удалить ряд фейков о коронавирусе, выявленных прокурорами Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края. В них утверждалось, что никакой пандемии нет, а в результате глобального финансового кризиса скоро могут отменить деньги.