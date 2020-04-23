ГП потребовала заблокировать ролик о выплате компенсации НДС из-за COVID-1

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требование ограничить доступ к видеоролику с недостоверной информацией о выплате россиянам компенсаций НДС из-за коронавируса.
Согласно размещённому в YouTube ролику, компенсация начисляется за последние 36 месяцев и её размер составляет до 300 тысяч рублей. Авторы видео ссылаются на некое постановление 34/16325к, а также дают ссылку на сайт якобы Единого Компенсационного Реестра (Возврата Невыплаченных Денежных Средств).
В Генпрокуратуре отметили, что в видео указано недействующее постановление и не называется вынесший его орган. Кроме того, НДС, в первую очередь, регулируется нормами Налогового кодекса РФ,
Ранее NEWS.ru писал, что ГП потребовала удалить ряд фейков о коронавирусе, выявленных прокурорами Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края. В них утверждалось, что никакой пандемии нет, а в результате глобального финансового кризиса скоро могут отменить деньги.
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