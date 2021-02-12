«Говорить — не мешки ворочать»: американцу ответили в РФ на слова о Крыме

https://static.news.ru/photo/27f02870-6d3b-11eb-9625-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Соединённые Штаты Америки никогда не признают Крым территорией РФ и не отменят санкции, пока РФ не поменяет политику в отношении Украины, рассказал во время заседания Совбеза ООН политический координатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер. По его словам, Белый дом призвал Кремль «вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооружённых групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений».

По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, выступление Хантера вписывается в тенденцию громких заявлений представителей Белого дома, уровень их выпадов постоянно понижается.

Скоро каждый (при всём уважении) атташе американского посольства будет делать подобные заявления. Они уже набили оскомину. Потому что нет никакой ответственности за заявления, никто с американцев не спрашивает, в том числе внутри американской системы управления, — рассказал эксперт в эфире радиостанции Sputnik.

Он добавил, что слова Хантера напоминают выступления американских политиков во время президентства Барака Обамы (2009–2017). По его словам, американец, если его спросить, даже не назовёт все пункты тех же Минских договорённостей, так что, слова координатора — «сотрясание воздуха».

Накануне президенту США Джо Байдену и представителям его администрации следует посетить Крым с официальным визитом. Это позволит раз и навсегда снять все инсинуации насчёт статуса полуострова и введённых санкций, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет. Он заявил, что регион находится в составе РФ уже почти семь лет, поэтому «от их так называемого непризнания и мнения ни холодно, ни жарко».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу, пока на юго-востоке страны продолжается вооружённый конфликт.