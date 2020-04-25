Госпитализированный отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своём состоянии

Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о своём состоянии после госпитализации. По его словам, он чувствует себя хорошо.
Чувствую себя отлично, со мной всё хорошо, —
цитируетего ТАСС.
Известного тренера доставили в больницу в конце апреля 2020 года. Медики подозревают пневмонию. Сейчас пациент находится в одной из больниц Махачкалы.
Ранее NEWS.ru писал, что российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров заболел, медики подозревают у него пневмонию. Завуров входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
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