Госпитализированный отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о своём состоянии

https://static.news.ru/photo/08a0fa38-879c-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о своём состоянии после госпитализации. По его словам, он чувствует себя хорошо.

Чувствую себя отлично, со мной всё хорошо, — цитирует его ТАСС.

Известного тренера доставили в больницу в конце апреля 2020 года. Медики подозревают пневмонию. Сейчас пациент находится в одной из больниц Махачкалы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров заболел, медики подозревают у него пневмонию. Завуров входит в команду чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.