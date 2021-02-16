Госдума запретила высаживать детей-безбилетников из автобусов

https://static.news.ru/photo/07aefaa4-7043-11eb-a88f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в третьем (финальном) чтении приняла законопроект, согласно которому теперь детей младше 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Инициатива была внесена правительством.

Мы считаем, что оставлять ребёнка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создаёт угрозу его жизни и здоровью, — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если раньше детей до 16 лет можно было высаживать из транспорта, если те не оплатили проезд, и при этом школьников никто не обязан был сопровождать, то теперь же ребят нельзя высаживать, если их не сопровождает кто-то взрослый.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами. Теперь же регионам будет разрешено самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда, передаёт ТАСС.

Сообщения об инцидентах, когда из общественного транспорта по той или иной причине высаживают детей, пожилых людей или инвалидов, поступают из самых разных уголков страны регулярно. Широкий резонанс нередко получают те случаи, когда пассажира оставляют на морозе. При этом причины таких действий водителей и кондукторов бывают разные, но чаще всего — проблемы с оплатой.

Так, например, в Кировской области кондуктор, несмотря на сильный мороз, высадила из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд. В Перми водитель автобуса выгнал подростка на мороз из-за отсутствия защитной маски. А в Омске оставили мёрзнуть на остановке пожилую женщину-инвалида, которая слишком долго забиралась в салон.

Ранее NEWS.ru также писал, что водитель маршрутки в Улан-Удэ заставил 12-летнего школьника мыть транспорт после того, как мальчика вырвало. Ребёнок просил водителя остановиться, когда ему стало плохо, однако маршрутчик не выпустил ребёнка из машины.