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Госдума приняла закон, который устанавливает проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. Авторами документа стали представители всех парламентских фракций.

Минута молчания должна стать «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», а также позволит сохранить и защитить историческую память.

Закон также разрешает публиковать в Интернете списки фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законодательством были предусмотрены публикации таких данных только в СМИ, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, инициаторы появления этого документа предложили проводить минуту молчания одновременно по всей стране — в 12:15 по московскому времени, когда в радиоэфире советских граждан оповестили о нападении нацистской Германии на Советский Союз.