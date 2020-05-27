Госдума разрешила студентам старших курсов преподавать в школах

https://static.news.ru/photo/09768ed2-a02e-11ea-8edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Студенты-старшекурсники педагогических вузов смогут работать в школах. Закон был принят Государственной думой на пленарном заседании в среду, 27 мая.

В проекте закона сказано, что студенты среднего профессионального и высшего образования смогут заниматься педагогической деятельностью во время прохождения обучения. Минпросвещения, Минтруд и Минобрнауки будут определять порядок и условия, по которым студенты будут допущены к работе в школе.

В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, правительство предлагало определить условия допуска студентов к преподаванию в подзаконном акте, но теперь условия зафиксированы нормами прямого действия.

NEWS.ru писал, что в Минобрнауки назвали самые востребованные специальности.