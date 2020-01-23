https://static.news.ru/photo/bf8e12ae-3dcc-11ea-8c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Закон, упрощающий трудоустройство иностранных граждан, которые учатся в российских вузах, Государственная дума приняла в окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь иностранные студенты смогут работать без специального разрешения не только на каникулах, как было раньше, но и в любое свободное время. При устройстве на работу они смогут заключить трудовой или гражданско-правовой договор. Однако уточняется, что речь идёт только о студентах университетов и институтов, имеющих госаккредитацию.

Законопроект внесла в ноябре 2019 года группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее он пояснил, что новый закон поможет выйти на решение задачи, поставленной президентом, и увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах.

В пояснительной записке к документу сказано, что в 2018 году численность иностранцев-очников в российских вузах составила 210 тыс. человек. Из них, судя по данным миграционной службы, только 859 человек захотели получить разрешение на работу.

Как писал NEWS.ru, ранее был опубликован доклад «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах», в котором сообщается, что число иностранных студентов в России с 2010 года увеличилось в два раза.