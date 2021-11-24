Госдума приняла закон о повышении прожиточного минимума и МРОТ

Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2022 год. Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен в сумме 13 890 рублей в месяц, сообщает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин предложил установить на 2022 год более высокую планку прожиточного минимума, увеличив его индексацию с 2,5% до 8,6%. Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Ранее комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал поправки президента Владимира Путина в проект бюджета на 2022–2024 годы, предусматривающие повышение прожиточного минимума и МРОТ. В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля в месяц, а минимальная зарплата — 13 890 рублей.

Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6% — выше уровня инфляции. В 2021 году эти показатели были равны 12 654 рублям и 12 792 рублям соответственно. Из бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 30 млрд рублей.

Президентские поправки оценил кандидат экономических наук Александр Данилов. Он отметил, что инфляция сейчас опережает все ожидания россиян, но остановить её невозможно, поскольку экономический кризис переживает весь мир. По словам эксперта, пока удастся лишь поддерживать людей и пытаться оптимизировать финансовые потери.