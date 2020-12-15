Госдума приняла проект закона о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

https://static.news.ru/photo/fde72b60-3ebd-11eb-801c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Госдума во вторник 15 декабря во втором — основном — чтении приняла законопроект о введении административных штрафов на сумму до 150 тысяч рублей. Они могут быть назначены госслужащим за оскорбление граждан.

Законопроект был внесён в госдуму главой комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Документ предполагает, что государственный или муниципальный служащий, совершивший оскорбление гражданина, должен быть выплатить административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо лишиться права занимать государственные и муниципальные должности сроком на год. За повторное нарушение штраф может возрасти на сумму 100-150 тысяч рублей, а дисквалификация составит два года.

Стоит отметить, что законопроект учитывает также оскорбления в интернете, они будут приравнены к публичным. Для граждан штраф составит до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 700 тысяч рублей. Увеличится штраф и за непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или Интернет-пространстве. Для должностных лиц наказание может составить до 50 тысяч, для юридических — до 100 тысяч рублей.

Меняются суммы штрафов за оскорбление в целом. Для граждан максимальная сумма взыскания может составить пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Поправки ко второму чтению уточняют, что следует понимать под оскорблением. Этим термином характеризуется унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но и в иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.

Также в поправках предусматривается ответственность для юридических лиц за клевету. Распространение заведомо ложных сведений, которые могут порочить честь и достоинство другого лица или негативно сказываться на его репутации, повлечёт для юрлиц штраф в размере до 3 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи одобрен профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Верхняя палата рассмотрит документ в среду, 16 декабря.