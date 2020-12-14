Госдума предложила МЧС создать пляжи для отдыха с животными

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В России могут появиться пляжи для отдыха с домашними животными. Сейчас брать их с собой в такие места отдыха запрещено, исключение сделано только для собак-поводырей.

С инициативой внести в правила пользования пляжами возможность организации оборудованных мест отдыха для граждан с питомцами выступил комитет Государственной думы по экологии и охране окружающей среды. Соответствующее письмо за подписью председателя комитета Владимира Бурматова было направлено главе МЧС Евгению Зиничеву, передаёт РИА Новости.

Как отмечается в тексте обращения, в России более 50% граждан имеют домашних животных, поэтому лишение возможности посещения общественных мест, в том числе пляжей, ограничивает их права и законные интересы. Это особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм, а по статистике, всё больше граждан делают выбор в пользу путешествий с животными.

В ответе МЧС на запрос думского комитета сказано, что возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними питомцами будет рассмотрена.

В ведомстве пояснили, что нахождение собак на пляжах может доставить дискомфорт другим отдыхающим, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния территорий отдыха. Тем не менее, как отмечено в документе, нынешние правила не ограничивают возможность пребывания граждан с животными вне зон, специально оборудованных для купания.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне на самоизоляции начали чаще замечать, что поведение их домашних животных оставляет желать лучшего. Чтобы перевоспитать питомцев, граждане стали активнее обращаться к зоопсихологам. Однако, как рассказали эксперты, во многих ситуациях сами хозяева не видят корень проблемы — излишнее очеловечивание любимцев.