Госдума предложила конфисковывать машины у водителей-лихачей

Конфискация транспортного средства может стать новым способом борьбы с неадекватными водителями на дороге. Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс разработаны в Госдуме. Санкции планируется применять к автовладельцам, совершившим ДТП в состоянии опьянения, допустившим превышение скорости или выезд на полосу встречного движения, пишет "Парламентская газета".

Изменения также предполагают усиление административной ответственности за управление транспортным средством водителями, которые были лишены прав или не получали их вообще. В частности, за повторное правонарушение сумма административного штрафа вырастет с нынешних 30 до 50–100 тысяч рублей, а выезд на дорогу без прав трижды станет поводом для возбуждения уголовного дела.

Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует <...>. Можно 150 раз нарушать, <...> платить один и тот же штраф и фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда, — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассматривать вопрос о лишении прав в случае совершения водителем-новичком трёх и более ДТП. По мнению Петрова, многие водители, только получив права, начинают «безответственно гонять», что существенно увеличивает риск ДТП. По словам общественника, на молодых водителях лежит двойная ответственность, обусловленная отсутствием практики и рефлекторных навыков, и они должны быть особенно внимательными и собранными.