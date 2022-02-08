Госдума предложила конфисковывать машины у водителей-лихачей

Конфискация транспортного средства может стать новым способом борьбы с неадекватными водителями на дороге. Соответствующие поправки в КоАП и Уголовный кодекс разработаны в Госдуме. Санкции планируется применять к автовладельцам, совершившим ДТП в состоянии опьянения, допустившим превышение скорости или выезд на полосу встречного движения, пишет "Парламентская газета".
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Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует <...>. Можно 150 раз нарушать, <...> платить один и тот же штраф и фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда, — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассматривать вопрос о лишении прав в случае совершения водителем-новичком трёх и более ДТП. По мнению Петрова, многие водители, только получив права, начинают «безответственно гонять», что существенно увеличивает риск ДТП. По словам общественника, на молодых водителях лежит двойная ответственность, обусловленная отсутствием практики и рефлекторных навыков, и они должны быть особенно внимательными и собранными.