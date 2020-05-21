Госдума одобрила удвоение пособия по уходу за ребёнком

Госдума одобрила повышение минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет. Теперь оно составит 6752 рубля.
Поправку внесли депутаты от «Единой России». По действующему законодательству минимальное пособие на первого ребёнка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей — 3000 рублей. Депутаты предложили увеличить выплаты в рамках неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса,
Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декрета. Такие семьи будут получать 13 504 рубля вместо 6000.
Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предложили увеличить пособия для уязвимых категорий населения. Речь идёт о многодетных семьях, пожилых людях и гражданах, оставшихся без работы в период пандемии.
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