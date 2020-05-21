Госдума одобрила удвоение пособия по уходу за ребёнком

https://static.news.ru/photo/f33b2918-9b4e-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума одобрила повышение минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет. Теперь оно составит 6752 рубля.

Поправку внесли депутаты от «Единой России». По действующему законодательству минимальное пособие на первого ребёнка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей — 3000 рублей. Депутаты предложили увеличить выплаты в рамках неотложных мер для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декрета. Такие семьи будут получать 13 504 рубля вместо 6000.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совфеде предложили увеличить пособия для уязвимых категорий населения. Речь идёт о многодетных семьях, пожилых людях и гражданах, оставшихся без работы в период пандемии.