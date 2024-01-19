В России почти вдвое участились нарушения при производстве яиц Исследование Госдумы: нарушения при производстве яиц участились в разы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году почти в три раза по сравнению с 2022-м выросло количество различных нарушений при производстве куриных яиц, свидетельствуют результаты исследования экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике. Его организаторы оценивали выявленные нарушения в пищепроме в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

В сфере производства яиц количество нарушений выросло на 270%, рыбной продукции — на 122%, мясной продукции — на 80%, хлебобулочных и кондитерских изделий — на 78%, овощной консервации — на 31%, следует из материалов исследования, имеющегося в распоряжении NEWS.ru.

Мы наблюдаем снижение качества и безопасности пищевой продукции в ряде отраслей, что подтверждается регулярными исследованиями профильных ведомств и Роскачества, — прокомментировал эти данные депутат Госдумы Артем Кирьянов.

В беседе с NEWS.ru парламентарий указал, что в подавляющем большинстве случаев нарушители остаются безнаказанными. Это почти полностью лишает предпринимателей «каких-либо стимулов к добросовестному поведению», добавил Кирьянов.

По данным Росстата, десятку самых подорожавших товаров в РФ по итогам 2023 года возглавили яйца, помидоры и груши. Эти продукты поднялись в цене на 61,4%, 51,1% и 48,3% соответственно.