Госдума может сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит предоставлять 1 сентября выходной родителям и опекунам первоклассников. Соответствующие изменения в случае принятия положительного решения будут внесены в Трудовой кодекс.
О рассмотрении законопроекта
Отпуск будет предоставляться в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска. Одновременно Трудовой кодекс дополнится новой статьей, которая предусмотрит обязанность работодателя дать такой выходной родителям идущего в 1-й класс ребёнка. У родителей появится возможность решать — брать ли выходной в счёт отпуска или за свой счёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минтруде рассказали, каким образом россияне могут получить выходной 1 сентября. Как пояснили в ведомстве, на некоторых предприятиях существует практика предоставления выходного 1 сентября, чтобы россияне могли уделить время детям.
Добавьте наши новости в избранные источники