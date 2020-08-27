Госдума может сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

https://static.news.ru/photo/e6402c22-e8ba-11ea-8513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит предоставлять 1 сентября выходной родителям и опекунам первоклассников. Соответствующие изменения в случае принятия положительного решения будут внесены в Трудовой кодекс.

О рассмотрении законопроекта написал в своём Telegram-канале глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Отпуск будет предоставляться в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска. Одновременно Трудовой кодекс дополнится новой статьей, которая предусмотрит обязанность работодателя дать такой выходной родителям идущего в 1-й класс ребёнка. У родителей появится возможность решать — брать ли выходной в счёт отпуска или за свой счёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минтруде рассказали, каким образом россияне могут получить выходной 1 сентября. Как пояснили в ведомстве, на некоторых предприятиях существует практика предоставления выходного 1 сентября, чтобы россияне могли уделить время детям.