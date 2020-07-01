Госдума изучит противоречивый материал «Медузы» о Ржевском мемориале

https://static.news.ru/photo/8ea3c7da-bb8d-11ea-84ed-fa163e074e61_660.jpg Василий Пискарёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне изучит публикацию «Медузы» на предмет соблюдения законодательства, заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

По его словам, ничего кроме возмущения этот материал вызвать не может.

Есть вещи, над которыми нельзя шутить. Размещение подобного вида материалов демонстрируют только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной Ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского, — подчеркнул он.

Пискарёв также отметил, что публикации этого интернет-издания не раз попадали в поле зрения комиссии, поэтому в настоящее время внимательно изучаются и другие материалы, в том числе для принятия возможных мер реагирования.

Он добавил, что по инициативе комиссии сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят проверки в отношении сообщений «Медузы» о распространении в РФ коронавируса, передаёт РИА Новости.

Ранее в издании опубликовали материал с иллюстрацией, высмеивающей памятник Советскому Солдату во Ржеве: автор сравнил монумент с отрицательным безликим существом дементором из серии книг о Гарри Поттере.

Как писал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. По словам лидера РФ, Россия всегда будет помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Он напомнил, что в боях и плену погибли более 8,5 миллиона бойцов.

В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат. Он выразил уверенность, что пока люди помнят об их подвиге и приходят к памятникам, новой войны не случится.

Мемориальный комплекс площадью 4 га возведён близ деревни Хорошево в Тверской области. Его главной скульптурой стала 25-метровая бронзовая фигура солдата, которая стоит на 10-метровом кургане. Она создана по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых высечены имена бойцов, погибших в ходе Ржевской битвы.