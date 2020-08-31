В ГД высказались за чередование удалённой и очной форм обучения в школе

https://static.news.ru/photo/32364c74-eb7c-11ea-a299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чередование очной и удалённой форм обучения на протяжении нескольких первых месяцев нового учебного года помогло бы снизить число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Полностью дистанционный вариант обучения не может заменить традиционную форму образования, считает депутат. Однако, по его словам, на фоне распространения COVID-19 оптимальным вариантом стало бы посменное обучение.

Я считаю, что достаточно эффективно сегодня можно было бы на начальном периоде чередовать очную и удалённую формы обучения. Можно, к примеру, две недели заниматься в школе и одну — из дома. Или же перевести в онлайн формат некоторые второстепенные предметы — к примеру, пение и рисование. Это поможет снизить число заболевших среди школьников, — заявил Сафаралиев в разговоре с NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин 1 сентября по видеосвязи примет участие во всероссийском открытом уроке. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что «это будет большое мероприятие».