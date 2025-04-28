Казалось бы, гортензии — неприхотливые красавицы, но одна ошибка может погубить даже крепкий куст. Многие садоводы, сами того не зная, совершают роковые промахи.
Главный враг — неправильный полив. Перелив ведет к гниению корней, недолив — к засыханию. Вода должна поступать строго под корень, иначе грибок не заставит себя ждать. Тяжелая почва без дренажа усугубляет проблему — добавьте песок или торф, чтобы дать корням дышать.
Место посадки тоже важно: палящее солнце обжигает листья, а глухая тень лишает цветения. Идеал — рассеянный свет и защита от ветра.
Удобрения — палка о двух концах. Перекормите азотом летом — побеги не вызреют к зиме. А если обрезать не те ветки, можно остаться без цветов. Некоторые сорта закладывают бутоны на прошлогодних побегах, так что с секатором надо быть осторожнее.
И не надейтесь на авось зимой — без укрытия молодые кусты вымерзнут. Мульча и агроволокно спасут почки и кору от морозов.
Вот и весь секрет: немного внимания, и гортензия ответит пышным цветением.
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