Гонорары упали в 10 раз, отмена концертов: как мстят Нетребко за связь с РФ

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Анна Нетребко

Концерт Анны Нетребко отменили в Эстонии. Мероприятие должно было пройти в Таллине 14 ноябре. Также в выступлении отказали ее супругу Юсифу Эйвазову. Почему было принято такое решение и где еще не состоялись концерты оперной певицы?

Что известно об отмене концерта Анны Нетребко в Таллине

Об отмене концерта Анны Нетребко в Эстонии, запланированного на 14 ноября, говорится на ее официальном сайте и платформах по продаже билетов. Артистка должна была выйти на сцену вместе с супругом, оперным певцом Юсифом Эйвазовым, однако ему тоже отказали в выступлении. Шоу организовывала немецкая компания BA Management GmbH в Alexela Concert Hall.

«Уважаемый покупатель, сообщаем, что концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, запланированный на 14 ноября 2023 (перенос с 16.04.2021, потом 05.04.2023) в Таллине, отменяется. Средства за билеты будут возвращены автоматически на тот счет, с которого они были куплены», — сообщается на сайте.

Изначально мероприятие должно было состояться в апреле 2021 года. Из-за пандемии его перенесли на апрель 2023 года, затем на 14 ноября, а потом отменили. Причины не называются, но эстонские издания связывают произошедшее с поддержкой Нетребко спецоперации.

Какие еще выступления Анны Нетребко были отменены

Выступление Анны Нетребко также недавно не состоялось в Чехии. Она должна была выступить в Праге 16 октября. Концертное агентство Nachtigall Artists Management 17 августа в соцсетях сообщило, что мероприятие решили отменить из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов, а также напряженной атмосферы вокруг исполнительницы».

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press Анна Нетребко

«Никто из участников не согласен с отменой концерта, но в связи с обстоятельствами, которые постепенно превратили чисто художественный проект в политическую и социальную полемику, совет директоров и компания Nachtigall Artists Management согласились отменить его», — говорилось в заявлении организации.

В агентстве отметили, что сожалеют об отмене выступления, но считают такое решение необходимым. Руководство компании добавило, что свяжется с покупателями билетов, чтобы вернуть им деньги.

В марте также не состоялось выступление Нетребко в Национальном концертном зале в Тайбэе на острове Тайвань. Причиной отмены стала «повышенная озабоченность со стороны общественного мнения», поясняли на сайте Национального симфонического оркестра Тайваня.

По информации Associated Press, в начале августа Нетребко подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере $360 тысяч за несостоявшиеся концерты. Исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк. По словам певицы, руководство театра нарушило с ней договоренности, а также подвергло ее дискриминации по национальному признаку.

В иске уточнялось, что публичные высказывания директора театра Питера Гельба негативно сказались на отношении публики к артистке, в том числе вызвали протесты против нее. Кроме того, требование руководства «Метрополитен-оперы» к исполнительнице отказаться от поддержки российской власти спровоцировало критику в ее адрес на родине. Нетребко также заявила, что действия «Метрополитен-оперы» вынудили ее невыгодно продать квартиру в Нью-Йорке и нанесли ей моральный ущерб.

Как изменились гонорары Анны Нетребко

По данным KP.RU, доходы Анны Нетребко уменьшились в 10 раз из-за отмены концертов по всему миру и в России. Раньше гонорары исполнительницы от коммерческих выступлений в РФ, по данным СМИ, могли составлять 200-300 тысяч евро (от 16 до 23 млн рублей), теперь концерты в Европе оцениваются в 20-30 тысяч евро. На данный момент средний гонорар певицы составляет порядка 2,4 млн рублей.

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