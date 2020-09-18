Психолог: 85% счастливых браков в России гомогамны

Большая часть счастливых семейный пар в России построила свои отношения на основе гомогамии. Этот социологический термин подразумевает то, что люди заключают брак с теми, кто на них похож и находится в той же социальной группе. О том, почему гомогамные союзы более прочные и насколько легко найти такого партнёра — в материале NEWS.ru.

Гомогамность — не единственный, но один из существенных критериев, на который человек бессознательно опирается при выборе пары. У людей чаще возникает влечение к тем, кто похож на них самих. Речь идёт о социальном статусе, интеллекте, характере, материальном достатке семьи, в которой рос человек. Кроме того, зачастую люди выбирают себе пару по схожести в весе или росте. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

В семьях, созданных по принципу гомогамии, возникает меньше конфликтов. Такие супруги обычно хорошо ладят и создают более крепкие и устойчивые отношения, чем пары, в которых люди друг на друга непохожи. Всё дело в том, что гомогамным партнёрам легче понять мотивы, желания и потребности друг друга, пояснил специалист. Кроме того, из-за пересечения сферы интересов и интеллектуальных способностей им зачастую удаётся развиваться в одном направлении.

Большой плюс гомогамности заключается в том, что людям, которые выросли с одинаковыми ценностями и видением мира, будет проще найти общий язык. А если у одного партнёра главой семьи был отец, а у другого — мать, есть вероятность, что каждый из них будет "тянуть" в отношения свою модель брака и назреет конфликт. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Вероятность того, что человек создаст пару с индивидом своей возрастной категории (разница не более четырёх лет), религии и социальной группы, составляет примерно 80%. При этом этот процент немного снижается при заключении союза после 30 лет. В таком возрасте некоторые люди начинают ориентироваться на другие критерии при выборе супруга, поясняет специалист. Женщины, к примеру, в первую очередь обращают внимание на то, сможет ли мужчина обеспечить семью.

Найти гомогамного партнёра — достаточно лёгкая задача, пояснил Денисов-Мельников. Ведь люди с одинаковыми социальным статусом и интересами часто посещают одни и те же образовательные учреждения, центры культуры или даже работают в одной организации.

Однако в последние годы процент гомогамных браков в России немного падает. Связано это с тем, что у людей появилось больше возможностей для путешествий и поиска супруга через различные сервисы знакомств, где вероятность встретить подходящего партнёра ниже, чем в жизни. Тем не менее при знакомстве в Интернете мужчины и женщины зачастую прекращают общение, если живут далеко друг от друга, пояснил клинический психолог. И дело не только в расстоянии, а ещё в том, что в двух городах могут быть абсолютные разные уклады жизни. Поэтому люди порой не сходятся во взглядах и не создают крепкую пару.

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Противоположности притягиваются

Взаимная симпатия людей с разным социальным статусом или уровнем интеллектуального развития обычно обусловлена интересом к чему-то новому, пояснил Денисов-Мельников. Однако он достаточно быстро проходит.

Кроме того, первое время интерес партнёров друг к другу может быть продиктован гормонами, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Ирина Корчагина. В такие моменты люди обычно исключают определённые темы разговоров и концентрируются на романтической составляющей. Длится такое общение примерно три месяца, после чего негомогамные партнёры сталкиваются с тем, что им просто-напросто не о чем поговорить, пояснил специалист.

Тем не менее, как отмечает психолог, запрета на отношения между слишком разными людьми быть не должно. Если мужчина и женщина хотят попробовать построить союз, им всё же следует попробовать это сделать, если они готовы прикладывать для этого весомые усилия.