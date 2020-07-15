Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

https://static.news.ru/photo/728add8e-c68e-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Журналист Иван Голунов обратился в суд с иском к экс-полицейским, арестованным по его делу. Он требует от бывших сотрудников правоохранительных органов пять миллионов рублей.

Работник СМИ просит обязать силовиков вернуть доход, полученный во время работы в отделе контроля за оборотом наркотиков. Он уверен, что они не боролись с наркотиками, а только создавали видимость такой работы, передаёт «Медуза».

Этот иск арбитраж будет рассматривать в рамках разбирательства по делу в отношении экс-полицейских. В случае победы деньги будут направлены на благотворительность.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».