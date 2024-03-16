Мария Захарова проголосовала на президентских выборах на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве
В субботу, 16 марта, проходит второй день голосования на выборах президента России. Многие политики и звезды уже успели посетить избирательные участки или воспользовались возможностями дистанционного электронного голосования. В их числе оказались премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представитель МИД России Мария Захарова, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель ЛПДР Леонид Слуцкий, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и другие.
Так, избирательный участок по месту прописки в Подмосковье в утренние часы посетила Памфилова. Она отметила, что для нее традиционный формат голосования является лишним поводом увидеться с коллегами и поддержать их. На участке в Москве заметили Слуцкого, который приехал проголосовать вместе со своей матерью. Захарова также посетила одно из мест для голосования в столице — на Ленинградском шоссе.
Также на выборах в Москве проголосовал депутат ГД Дмитрий Гусев. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отдал голос на участке в Тюмени. В то же время Мишустин решил воспользоваться электронным голосованием.
Сергей Жуков распорядился своим правом голоса в Тольятти, а певец и композитор Юрий Антонов — в подмосковном Одинцово. Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске. Сергея Безрукова заметили на участке в школе в Иркутске. А певица Лариса Долина проголосовала в Братске.
Кроме того, сегодня стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев досрочно проголосовал прямо на передовой — 14 марта он посетил участок в расположении интернациональной бригады «Пятнашка».
Отметились и футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным — команда в полном составе посетила участок в подмосковном Новогорске.
Фото: government.ru
Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России
Фото: government.ru
Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России
Фото: t.me/cikrossii
Элла Памфилова проголосовала сегодня на участке по месту жительства в Подмосковье
Фото: t.me/cikrossii
Элла Памфилова проголосовала сегодня на участке по месту жительства в Подмосковье
Фото: t.me/ruslanbolotov
Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске
Фото: t.me/ruslanbolotov
Сергей Безруков проголосовал на выборах президента страны в Иркутске
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Мария Захарова проголосовала на президентских выборах на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Мария Захарова проголосовала на президентских выборах на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Леонид Слуцкий отдал свой голос на избирательном участке, который находится в здании школы № 1236 имени С. В. Милашенкова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Леонид Слуцкий отдал свой голос на избирательном участке, который находится в здании школы № 1236 имени С. В. Милашенкова
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Режиссер Никита Михалков во время голосования. Республика Крым
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Режиссер Никита Михалков во время голосования. Республика Крым
Фото: bratsk-city
Лариса Долина проголосовала в Братске на выборах президента страны
Фото: bratsk-city
Лариса Долина проголосовала в Братске на выборах президента страны
Фото: t.me/Elections_MO
Знаменитый музыкант Юрий Антонов сделал свой выбор, проголосовав в Одинцовском округе
Фото: t.me/Elections_MO
Знаменитый музыкант Юрий Антонов сделал свой выбор, проголосовав в Одинцовском округе
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дмитрий Гусев проголосовал на выборах президента России
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дмитрий Гусев проголосовал на выборах президента России
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Алексей Журавлев досрочно проголосовал на выборах президента России на передовой
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Алексей Журавлев досрочно проголосовал на выборах президента России на передовой
Фото: t.me/Elections_MO
Депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
Фото: t.me/Elections_MO
Депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
Фото: t.me/Elections_MO
Футболисты национальной сборной приняли участие в выборах президента России
Фото: t.me/Elections_MO
Футболисты национальной сборной приняли участие в выборах президента России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Элла Памфилова во время голосования на выборах президента России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Элла Памфилова во время голосования на выборах президента России
Фото: vk.com/gorod_togliatti
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента в Тольятти
Фото: vk.com/gorod_togliatti
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах президента в Тольятти
Фото: Юлия Хазова/ТАСС
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время голосования
Фото: Юлия Хазова/ТАСС
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время голосования
Фото: t.me/Elections_MO
Прославленный боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в выборах президента России
Фото: t.me/Elections_MO
Прославленный боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин принял участие в выборах президента России