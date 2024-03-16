Безруков и Захарова сделали выбор: фото голосующих артистов и политиков Безруков, Долина и Захарова проголосовали на выборах президента

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Мария Захарова проголосовала на президентских выборах на одном из участков на Ленинградском шоссе в Москве

В субботу, 16 марта, проходит второй день голосования на выборах президента России. Многие политики и звезды уже успели посетить избирательные участки или воспользовались возможностями дистанционного электронного голосования. В их числе оказались премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представитель МИД России Мария Захарова, глава ЦИК Элла Памфилова, председатель ЛПДР Леонид Слуцкий, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и другие.

Так, избирательный участок по месту прописки в Подмосковье в утренние часы посетила Памфилова. Она отметила, что для нее традиционный формат голосования является лишним поводом увидеться с коллегами и поддержать их. На участке в Москве заметили Слуцкого, который приехал проголосовать вместе со своей матерью. Захарова также посетила одно из мест для голосования в столице — на Ленинградском шоссе.

Также на выборах в Москве проголосовал депутат ГД Дмитрий Гусев. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отдал голос на участке в Тюмени. В то же время Мишустин решил воспользоваться электронным голосованием.

Сергей Жуков распорядился своим правом голоса в Тольятти, а певец и композитор Юрий Антонов — в подмосковном Одинцово. Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске. Сергея Безрукова заметили на участке в школе в Иркутске. А певица Лариса Долина проголосовала в Братске.

Кроме того, сегодня стало известно, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев досрочно проголосовал прямо на передовой — 14 марта он посетил участок в расположении интернациональной бригады «Пятнашка».

Отметились и футболисты сборной России и тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным — команда в полном составе посетила участок в подмосковном Новогорске.