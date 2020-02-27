https://static.news.ru/photo/e53f0efe-596a-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть проведено в Москве в режиме онлайн. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что это станет возможным, если столичные власти докажут способность организовать данное мероприятие.

Что касается дистанционного голосования в масштабе всей страны, то об этом говорить пока рано. По словам Памфиловой, тестирование такого способа волеизъявления граждан начнётся только в марте, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Памфилова предложила ввести наказания для нарушителей голосования по Конституции. По её мнению, необходимо внести соответствующие поправки в административный и Уголовный кодексы.