Голикову попросили разработать рекомендации по помощи семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/1d676e98-8ac6-11ea-b29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направлено обращение от зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко с просьбой разработать рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, живущим в регионах России.

Как отметила депутат, в частности, необходимо решить вопрос с выдачей продуктовых наборов во время пандемии коронавирусной инфекции. Костенко заявила, что сейчас, после месяца самоизоляции, у многих семей в России стали заканчиваться имевшиеся небольшие накопления. Зампред думского комитета подчеркнула, что сложившаяся ситуация нетривиальная, и она требует более гибкого реагирования со стороны федеральных и региональных социальных ведомств.

Особенно в отношении нуждающихся семей с детьми, живущих в городах, где нет возможности что-то вырастить на приусадебном участке и создать хоть какие-то продуктовые запасы. Сейчас адресную помощь нужно оказывать именно тем семьям, которые в ней нуждаются, а выстроить такую работу регионам должен помочь федеральный центр, — цитирует Костенко РИА Новости.

Депутат попросила Голикову проанализировать ситуацию в регионах и составить рекомендации по решению перечисленных проблем.

Как ранее писал NEWS.ru, многодетным семьям в России выделят до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.