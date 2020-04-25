Главврач рассказал о важности бесед с персоналом об опасности COVID-19

https://static.news.ru/photo/96cff28a-86d6-11ea-ba20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Главный врач московской больницы имени Буянова Александр Саликов рассказал, что в учреждении проводят разъяснительные беседы с сотрудниками об опасности коронавируса.

Персоналу мы всё разъясняем, чтобы у людей было понимание, что это за инфекция и как её предупредить. Конечно, все переживают за себя и близких. Но у нас в коллективе принято, что у всех и радости одни, и несчастья, — сообщил РИА Новости медик.

По его словам, подобные беседы важны ещё и потому, что пациенты и врачи по-разному психоэмоционально настроены.

Ранее NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,8 миллиона человек. Об этом свидетельствует статистика американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёт на основе данных международных организаций, федеральных и местных властей. По данным организации, к 25 апреля в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования COVID-19, умерли 197 162 пациента.

В России из-за подозрения на коронавирус под медицинским наблюдением остаются 168 тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также, по данным ведомства, в стране за последние сутки было проведено 169 тысяч тестов на COVID-19. Всего с начала эпидемии было проведено более 2,7 млн тестов.