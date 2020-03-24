https://static.news.ru/photo/1fffec28-6ddb-11ea-91eb-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, куда свозят пациентов с подозрением на коронавирус, Денис Проценко заявил о необходимости готовиться к итальянскому сценарию развития пандемии. По его словам, это необходимо во избежание сложностей в период резкого увеличения количества инфицированных.

Мне как врачу, не только главному врачу, врачу анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск, — цитирует его «Интерфакс».

По словам медика, на данный момент медицинскому сообществу известно только два варианта развития ситуации с COVID-19. Это азиатский тип, с постепенным замедлением распространения вируса, и итальянский, с большим числом жертв и высокой скоростью распространения.

Проценко подчеркнул, что на данный момент госпиталь готов к приёму 606 пациентов. В случае непредвиденной ситуации он готов трансформировать больничные койки в реанимационные.

Если мы вдруг внезапно пойдём по китайскому или по корейскому пути и всё это оборвется (прекратится) в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные, — заключил врач.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта коронавирусную инфекцию в России выявили у 495 человек, из которых 22 уже выздоровели и выписались. В столице и многих региональных центрах запрещены массовые мероприятия, временно закрыты образовательные и досуговые учреждения.