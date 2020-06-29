Главу службы безопасности филиала Транскапиталбанка арестовали в Москве

Глава службы безопасности краснодарского филиала Транскапиталбанка Евгений Иваньков отправлен под арест в Москве. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Иваньков был задержан на прошлой неделе. По месту его жительства и работы проведены обыски.
По версии следствия, мужчина требовал от сотрудника одной из столичных строительных компаний 1 млн рублей. Эти средства якобы предназначались для передачи якобы должностным лицам экспертного учреждения с целью изложения необходимых выводов,
Ранее NEWs.ru писал, что из здания, в котором расположен головной офис Транкапиталбанка, были похищены свыше 45 млн рублей. Средства находились в банковской ячейке, куда были положены в конце 2018 года. Пропажу обнаружил коммерческий директор организации.
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