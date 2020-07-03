Главу ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки в Instagram

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Иван Жданов оштрафован из-за отсутствия в Instagram фонда маркировки «иностранный агент».
Решение о взыскании вынесено Симоновским судом Москвы в соответствии сс ч.2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Размер штрафа составляет 100 тысяч рублей,
ФБК был включён Минюстом России в реестр НКО-иноагентов в октябре 2019 года. Основанием для этого стали транши, полученные фондом из США и Испании, сумма которых составила более 140 тысяч рублей. В фонде финансирование из-за рубежа отрицают.
Как писал NEWS.ru, в начале марта ФБК уже штрафовали за аналогичное нарушение. Тогда размер взыскания составил полмиллиона рублей.
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