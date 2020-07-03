Главу ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки в Instagram

https://static.news.ru/photo/8bd4a566-bd30-11ea-8be8-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Иван Жданов оштрафован из-за отсутствия в Instagram фонда маркировки «иностранный агент».

Решение о взыскании вынесено Симоновским судом Москвы в соответствии сс ч.2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

ФБК был включён Минюстом России в реестр НКО-иноагентов в октябре 2019 года. Основанием для этого стали транши, полученные фондом из США и Испании, сумма которых составила более 140 тысяч рублей. В фонде финансирование из-за рубежа отрицают.

Как писал NEWS.ru, в начале марта ФБК уже штрафовали за аналогичное нарушение. Тогда размер взыскания составил полмиллиона рублей.