Главреда «Медиазоны» оштрафовали на 150 тысяч рублей Суд оштрафовал главреда «Медиазоны» Смирнова за отсутствие плашки иноагента

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В Москве Басманный суд назначил главному редактору «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Сергею Смирнову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) штраф в размере 150 тысяч рублей, пишет ТАСС. Решение было вынесено по административному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Смирнов С. С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей, — сказали в пресс-службе.

В ноябре Бутырский суд назначил Смирнову штраф в размере 40 тысяч рублей по той же статье как физическому лицу. Смирнов не указал при публикации материалов от своего лица в соцсетях нахождение в реестре иноагентов.

В конце ноября в Зюзинский суд Москвы протокол за отсутствие соответствующей маркировки также поступил в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).