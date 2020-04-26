Главный терапевт Минздрава рассказал, когда в России отступит коронавирус

https://static.news.ru/photo/95ecf91c-87e9-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Александр Чучалин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Борьба с коронавирусной инфекцией в России продлится до середины июня. Такой прогноз дал главный терапевт Минздрава РФ, академик Александр Чучалин.

Три с половиной месяца. Есть определённый цикл у таких заболеваний. Давайте считать: март, апрель, май. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдёт на нет, — сказал эксперт в программе «Вести недели» на телеканале Россия-1.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико высказался о необходимости продлить ограничительные меры в России на майские праздники. Он отметил, что в других странах, где заболеваемость уже пошла на спад, не торопятся отменить меры во избежание новой волны коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.