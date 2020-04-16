Главный алтайский шаман готовит обряд по «успокоению» коронавируса

https://static.news.ru/photo/2cc1748c-7faa-11ea-84bb-fa163e074e61_660.jpg Акай Кине Фото: akaj.kine/Facebook

Обряд, направленный на то, чтобы коронавирус «успокоился и ушёл», проведёт в горах Алтая главный шаман региона, президент духовного центра тюрков «Кин Алтай» Акай Кине. Ритуал состоится после обновления фазы Луны.

По словам шамана, на весь обряд потребуется около двух часов, в процессе коронавирусу будет сделано некое подношение, как знак уважения. По мнению Акая Кине, «Алтайская принцесса» (найденная в горах Алтая в 1993 году мумия женщины) предсказала через шаманов коронавирус как урок человечеству, передаёт «Интерфакс-Сибирь».

Обряд мы проводим не для того, чтобы защититься от коронавируса. Коронавирус — живой организм, к нему тоже надо отнестись с уважением, он создан природой человека из-за его агрессии. Мы себя неправильно ведем, когда начинаем бегать от него, — считает шаман.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов порекомендовал соотечественникам прибегнуть к старинному народному средству для защиты от вирусов — окуриванию дымом гармалы. Он отметил, что этот метод имеет тысячелетнюю историю. Предки туркмен проводили окуривания во время различных важных событий, а также в периоды распространения инфекционных заболеваний.