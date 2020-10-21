Глава «Вектора» не исключил более масштабную пандемию через несколько лет

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Через 5–10 лет или позднее может начаться более масштабная пандемия, чем нынешняя вспышка коронавирусной инфекции нового типа, об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Можно представить себе вариант более опасного возбудителя вирусной природы, пандемия которого будет иметь гораздо более печальные последствия. Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через 5 или 10 лет, или 20 лет, — цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что это связано с несколькими причинами, в том числе со значительным техническим прогрессом, визитами людей в неизвестные уголки планеты и общению с животными, с которыми раньше не контактировали.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 80 мутаций коронавируса, которые не фигурируют в международных базах данных, нашли учёные научного центра «Вектор», рассказал его директор Ринат Максютов. При этом подобные изменения в вирусе не оказывают влияния на разработанную организацией вакцину.