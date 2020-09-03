Минниханов опубликовал татарский вариант песни Шуфутинского

https://static.news.ru/photo/2f9b307a-edec-11ea-80f4-fa163e074e61_660.jpg Рустам Минниханов Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети Instagram видео с исполнением песни Михаила Шуфутинского «3 сентября» на татарском языке.

На видеоролике трое мужчин в национальных костюмах сидят в салоне автомобиля. Один из них играет на баяне, двое других поют песню.

В прошлом году Минниханов также участвовал в ежегодном флешмобе 3 сентября, тогда он опубликовал фотографию календаря.

Ранее NEWS.ru писал, что Шуфутниский назвал «очередной глупостью» петицию с призывом запретить песню музыканта «3 сентября», которая ежегодно становится поводом для шуток, мемов и флешмобов в Сети.

В этом году социальная сеть «ВКонтакте» пообещала «защитить» пользователей от мемов вокруг этой песни. Все публикации, цитирующие композицию, будут помечены предупреждением, а для видеоконтента, не связанного с «3 сентября», администрация «ВК» предложила свой хэштег «#не3сентября».